Друг манчестерского террориста рассказал о радикальной группировке в городе

Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди оказался под влиянием радикальной группировки, действующей в городе. Такое мнение в интервью телеканалу Sky News выразил друг его детства, рэпер под псевдонимом Гико.

«Есть группа в Манчестере, которая всем промывает мозги», — заявил он.

Гико также отметил, что Салман обычно был доброжелательным подростком, но в последнее время стал намного более религиозным.

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В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» вечером 22 мая погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 доставили в медучреждения. Запрещенная в России группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв и назвала теракт местью за нападение на «земли мусульман».

24 мая в СМИ была опубликована фотография предполагаемого джихадиста, и сообщалось о задержании троих подозреваемых по делу. 25 мая полиция рапортовала об аресте еще троих предполагаемых соучастников теракта.