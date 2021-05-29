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Пушков призвал Минэнерго США взять обратно слова о «грязном» газе России

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков обвинил главу Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм в некомпетентности и призвал ее взять обратно слова о «грязном» и неэкологичном природном газе в России. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Он напомнил о словах вице-премьера России Александра Новака, который заявил, что углеродный след российского газа, поставляемого в страны Евросоюза по газопроводу «Северный поток-2», в четыре раза меньше, чем у газа из США. «Так что глава Минэнерго США должна взять свои слова обратно: она поймана за руку на явной некомпетентности», — отметил Пушков.

Ранее Пушков в ответ на слова Грэнхолм пошутил о состоящем из «молекул свободы» американском газе. «Эта дама, выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из "молекул свободы"», — написал Пушков.

Грэнхолм усомнилась в экологичности российского газа. Она заявила, что полученный в России природный газ является якобы «самым грязным» в мире. Так она объяснила одну из причин, по которой США выступают против строительства газопровода «Северный поток-2».

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