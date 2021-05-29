НАСА не купит места на российских «Союзах»

Бюджетный запрос НАСА на 2022 финансовый год не предусматривает покупку мест для американских астронавтов на российских космических кораблях «Союз», сообщил ТАСС исполняющий обязанности финансового директора агентства Стив Шинн.

«Однако у нас все равно есть соглашения о взаимных [перекрестных] полетах на ваших [российских] кораблях и наоборот», — сказал менеджер на брифинге, посвященном бюджету на 2022 финансовый год.

В мае глава НАСА Билл Нельсон назвал Россию жизненно важным партнером по Международной космической станции (МКС).

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия в 2025 году выйдет из проекта МКС и приступит к созданию новой национальной орбитальной станции. Тогда же чиновник сказал, что ситуация, связанная со старением конструкций МКС, приобретает катастрофический характер и Россия не может подвергать риску жизни космонавтов.