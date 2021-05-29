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НАСА не купит места на российских «Союзах»

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Фото: Pixabay

Бюджетный запрос НАСА на 2022 финансовый год не предусматривает покупку мест для американских астронавтов на российских космических кораблях «Союз», сообщил ТАСС исполняющий обязанности финансового директора агентства Стив Шинн.

«Однако у нас все равно есть соглашения о взаимных [перекрестных] полетах на ваших [российских] кораблях и наоборот», — сказал менеджер на брифинге, посвященном бюджету на 2022 финансовый год.

В мае глава НАСА Билл Нельсон назвал Россию жизненно важным партнером по Международной космической станции (МКС).

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия в 2025 году выйдет из проекта МКС и приступит к созданию новой национальной орбитальной станции. Тогда же чиновник сказал, что ситуация, связанная со старением конструкций МКС, приобретает катастрофический характер и Россия не может подвергать риску жизни космонавтов.

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