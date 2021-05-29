Дочь Шойгу выйдет замуж за блогера

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения объявила, что выходит замуж за блогера Алексея Столярова. Фотографией кольца она поделилась в своем Instagram.

«Я теперь невеста! Очень люблю тебя!!! Спасибо за все-все и за это утро!» — подписала публикацию Шойгу.

Столяров в ответ также выложил совместное фото с девушкой в свой профиль в Instagram и подписал: «Как же мне повезло с тобой, люблю тебя! P.S. Теперь можно выкладывать с тобой фотки».

Пара познакомилась на одном из экстремальных забегов с препятствиями по пересеченной местности под названием «Гонка героев», организатором которого является Ксения Шойгу.

Алексей Столяров — спортивный блогер. Его одноименный YouTube-канал насчитывает почти три миллиона подписчиков. Он снимает развлекательные спортивные челленджи.