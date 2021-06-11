Жених дочери Шойгу рассказал о страхе перед ним

Российский блогер Алексей Столяров рассказал, что очень волновался, когда общался с министром обороны России Сергеем Шойгу и просил руки его младшей дочери Ксении. О страхе перед главой Минобороны он сообщил в интервью Полине Трубенковой для канала Madam Kaka на YouTube.

По словам Столярова, перед тем как сделать предложение возлюбленной, он решил попросить разрешения у ее матери и отца. Блогер пояснил, что собрал все силы и записался к Шойгу на прием. «Я пришел и сказал, что очень люблю Ксению и хочу прожить с ней всю жизнь», — отметил он.

В итоге Столяров получил согласие на свадьбу от Шойгу. «Конечно, мне было страшно», — добавил он, но заметил, что после разговора почувствовал прилив сил.

«У нас есть ритуал по утрам: она делает завтрак, я иду за кофе. И вот я принес ей капучино, в другой руке сжимаю кольцо. Она разжимает мой кулак. И у нее шок. Тут я опускаюсь на одно колено и говорю пламенную речь», — вспомнил блогер о том, как сделал предложение возлюбленной. Девушка согласилась выйти замуж за Столярова, и этот момент, по словам блогера, стал самым счастливым в его жизни.

Пара рассекретила отношения в конце мая. Дочь министра обороны Ксения Шойгу объявила, что выходит замуж за Столярова. Она опубликовала фотографию кольца. Блогер также впервые выложил совместное фото с девушкой.

Алексей Столяров — спортивный блогер, рассказывающий о правильном питании и фитнесе. На его YouTube-канал подписано почти три миллиона человек.