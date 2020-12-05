Дочь Шойгу стала президентом Федерации триатлона России

Ксения Шойгу, дочь главы Минобороны России Сергея Шойгу стала новым президентом Федерации триатлона России (ФТР). Об этом сообщает ТАСС.

Шойгу была избрана на заседании Олимпийского комитета России (ОКР). Она была единственным кандидатом на эту должность. Новая глава ФТР пообещала достичь максимальных результатов на этом посту и захотела продвигать триатлон в регионах России. Она посчитала, что соединение массового, любительского и профессионального спорта поможет лучшему финансированию федерации.

29-летняя Шойгу является управляющим партнером венчурного фонда Sistema SmartTech. В этом году Forbes включил ее в лонг-лист рейтинга самых перспективных молодых россиян «30 до 30». Девушка руководит организациями забегов с препятствиями «Лига героев», в число ее проектов также входят «Забег.РФ» и «Гонка героев».

Сергей Шойгу занимает пост министра обороны с 2012 года. Он является генералом армии и Героем Российской Федерации.

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