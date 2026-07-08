Подложенная педофилу 12-летняя россиянка оказалась жертвой педофильской секты

Отправленная педофилу екатеринбурженка стала жертвой педофильской секты в Подмосковье

Отправленная педофилу матерью екатеринбурженка стала жертвой педофильской секты в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «Е1.ru».

По данным канала, фигурантка сама решила об этом рассказать. По ее словам, все произошло восемь лет назад. Тогда ей было 12 лет. Девушка сказала, она стала одной из десятка жертв группы педофилов.

Сейчас она написала заявление в Следственный комитет (СК) России.

Ранее сообщалось, что мать женщины привела ее к педофилу 12 лет назад для того, чтобы не разрывать с ним общение.