Минобороны скрыло доходы заместителей Шойгу

В опубликованных Минобороны декларациях о доходах сотрудников ведомства за 2020 год не оказалось данных о заместителях главы ведомства Сергея Шойгу (всего их 12 человек). Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что из доступа исчезли также декларации заместителей Шойгу с 2017 года.

Как объяснили в министерстве, закрытие информации связано с новым изданием федерального закона от 5 апреля 2021 года (о внесении изменений в ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»). Оно разрешает не публиковать данные о доходах ряда военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных сил России.

Из отчитавшихся сотрудников Минобороны самым богатым в прошлом году стал Андрюшин А.А. (его должность не указывается — прим. «Ленты.ру»). Вместе с супругой и детьми у него в пользовании квартиры площадью 30,7 и 59,1 квадратных метра, а у его жены — гараж площадью 24,7 квадратных метра.

На втором месте по уровню заработка оказалась руководитель департамента строительства Минобороны Марина Балакирева. В 2020 году она заработала 34,9 миллиона рублей, владеет четырьмя квартирами, машиноместом и долей еще в одной квартире. На ее мужа зарегистрированы два земельных участка общей площадью 3090 квадратных метров, автомобиль Toyota Rav 4 и прицеп.

На третьем месте — Титовец А.В. (его должность также не указывается — прим. «Ленты.ру»). Доход сотрудника Минобороны составляет 24 миллиона рублей. Он владеет двумя квартирами и автомобилем Hyundai Tucson.

Супруги Святненко стали самой богатой семьей в министерстве. Указано, что их доход — свыше 112 миллионов рублей. Из них 29,3 миллиона приходятся на доход замруководителя департамента жилищного обеспечения Минобороны Артема Святненко, остальное — на его жену. В собственности семьи указаны квартира, гараж, легковой автомобиль Mercedes GLE 300 d и коммерческая недвижимость.

Доход министра обороны Сергея Шойгу за 2020 год составил 15,9 миллиона рублей, а его жены — 12,3 миллиона рублей.