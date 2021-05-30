Россияне объяснили нежелание заводить детей

Большинство жителей России имеют до двух детей и не планируют прибавления в семье из-за нехватки денег, дефицита жилплощади и отсутствия партнера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».

В исследовании приняли участие 1000 россиян в возрасте 18-65 лет, живущие в городах с населением свыше 100 тысяч человек. При этом 36 процентов опрошенных женщин и 39 процентов мужчин сообщили, что у них пока есть только один ребенок. 33 процента женщин и 27 процентов мужчин сообщили, что у них двое детей. Только 5 процентов женщин и 4 процента мужчин рассказали, что у них в семье три и более детей.

«Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23 процента женщин и 27 процентов мужчин), дефицит жилплощади (16 процентов женщин и 15 процентов мужчин), отсутствие "второй половинки" (10 процентов женщин и 14 процентов мужчин)», — отмечают аналитики.

Помимо этого 5 процентов опрошенных женщин и 8 процентов мужчин заявили о нехватке свободного времени. Лишь 4 процента женщин признались, что у них нет материнского инстинкта, а об отсутствии отцовского сообщили 3 процента мужчин.

Ранее представители поколения Y и Z описали жертвы ради карьеры. В частности, 28 процентов участников опроса из поколения Z рассказали, что готовы отказаться от развлечений и отдыха, четверть (25 процентов) согласны меньше общаться с друзьями, а 24 — отложить рождение ребенка и создание семьи. Люди постарше — из поколения Y — готовы переехать в другой город (29 процентов), но позже заводить детей решатся только 12 процентов респондентов.