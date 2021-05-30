На место стрельбы в Екатеринбурге отправили отряд СОБР

На место стрельбы в жилой микрорайон Екатеринбурга отправили Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

«На место происшествия, где бывший полицейский открыл стрельбу из окна жилого дома в Екатеринбурге, направлен СОБР Росгвардии», — сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

Силовики начали штурм квартиры.

Ранее сообщалось о том, что один из бойцов Росгвадии получил ранение. Помимо него пострадала маленькая девочка — пуля попала ей в живот.

Вечером 30 мая бывший сотрудник МВД Сергей Боков открыл стрельбу из охотничьего ружья «Сайга» из окна четвертого этажа многоэтажки на улице Бородина в Екатеринбурге. Он заперся в квартире и продолжает вести беспорядочную стрельбу по прохожим. Сообщается, что мужчина находится в нетрезвом состоянии. Дебошир пока не задержан.