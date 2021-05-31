Белоусов объяснил отказ от «большого локдауна» во время пандемии

Отказ от «большого локдауна» во время пандемии коронавируса был правильным решением, так как здравоохранение, медицинская и фармацевтическая промышленности показали «потрясающие» возможности мобилизации, объяснил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Его цитирует РБК в понедельник, 31 мая.

Он отметил, что «большого локдауна» не было ни во время первой, ни во время второй волн COVID-19.

«Даже весной мы избежали тотальной остановки крупных предприятий. В целом крупные предприятия продолжали работать. И здесь я должен сказать огромное спасибо бизнесу. Я честно скажу, такой кооперабельности не видел и не ожидал», — сказал Белоусов.

Вице-премьер пояснил, что бизнес и регуляторы отрабатывали схемы, благодаря которым удалось не останавливать полностью работу. Он отметил слаженную работу медицинского звена. По его словам, создавались резервы коек, кислорода. «И благодаря этому не было необходимости все тотально закрывать», — рассказал чиновник.

Ранее президент Владимир Путин положительно оценил работу системы здравоохранения в период пандемии коронавируса. Он неоднократно отмечал самоотдачу российских медиков.