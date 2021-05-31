В ДНР отменили комендантский час по выходным

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин распорядился отменить действие комендантского часа по выходным дням в летний период. Сообщение об этом появилось на официальном сайте политика.

По новым правилам, жители республики смогут находиться на улице с 23.00 пятницы по 4.00 воскресенья без каких-либо ограничений. При этом запрет на прогулки в ночное время в будние дни сохранится. Смягчение режима продлится лишь до 15 сентября.

Отмечается, что после нововведения патрулирование населенных пунктов подразделениями внутренних дел ДНР в ночные часы будет усилено.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраины Донецка из запрещенных соглашением о перемирии крупнокалиберных минометов. Под огонь попали несколько населенных пунктов, электростанция и газопровод. Без света остались около десятков жилых домов, но жертв среди гражданских удалось избежать.