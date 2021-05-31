Мужчина провел 32 года в тюрьме и оказался невиновным

Американец был приговорен к пожизненному заключению, провел в тюрьме 32 года и оказался невиновным. Об этом сообщает The Detroit News.

Гилберт Ли Пул (Gilbert Lee Poole) был арестован в конце 1988 года по обвинению в убийстве Роберта Мехиа (Robert Mejia) в городе Понтиак, штат Мичиган. В 1989 году суд приговорил 22-летнего Пула к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Приговор был вынесен на основании ложных показаний девушки Пула, и утверждений эксперта-стоматолога, который заявил, что на теле Мехиа остался след укуса Гилберта.

Показания бывшей девушки Пул отвергал еще во время следствия, а исследования отпечатков зубов в наше время не считаются достаточно обоснованными с научной точки зрения и не могут служить прямым доказательством. Кроме того, свидетели утверждали, что вечером перед убийством видели Мехиа с неизвестным, который вел себя агрессивно и был вооружен ножом. Тем не менее суд счел собранные улики достаточными для вынесения сурового приговора.

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Проведенный после суда анализ ДНК показал, что следов Пула на месте преступления не было, однако в конце 1980-х результаты таких исследований еще не принимались к рассмотрению следствием.

Борьба за освобождение Пула началась более 10 лет назад, и в 2015 году адвокатам из организации The Innocence Project удалось добиться повторного анализа ДНК. Его результаты показали, что некоторые пятна крови с места преступления не принадлежат ни Пулу, ни Мехиа.

В среду, 26 мая 2021 года, судья округа Окленд отменил пожизненный приговор Гилберту Ли Пулу и постановил отпустить его в тот же день.

За время, которое Пул провел в заключении, скончались его мать, отец и брат. Однако мужчина считает своей новой семьей адвокатов, которые боролись за его освобождение.

Теперь Пул постепенно привыкает к современной жизни. Он признался, что никогда не держал в руках мобильного телефона и побаивается снова садиться за руль автомобиля.

Кроме того, телеканал Sky News сообщает, что по закону штата Мичиган невинно осужденным полагается компенсация в размере 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей) за каждый год, проведенный в тюрьме. Таким образом, Пул может рассчитывать на выплату в размере 1,6 миллиона долларов (117,6 миллионов рублей).