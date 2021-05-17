Два брата отсидели 30 лет в камере смертников по ложному обвинению

В США два сводных брата отсидели более 30 лет в камере для смертников, так как в 1983 году их ложно обвинили в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Об этом сообщает Daily Mail.

Кроме того, присяжные вынесли решение выплатить Генри Макколлуму (Henry McCollum) и Леону Брауну (Leon Brown) 75 миллионов долларов (5,5 миллиарда рублей) в общей сложности — по 31 миллиону за каждый год, проведенный за решеткой, плюс штраф в размере 13 миллионов долларов.

Братьев выпустили на свободу в 2014 году, когда ДНК-тест опроверг причастность мужчин к преступлению. С 2015 года они судились со следствием, чтобы доказать нарушения их прав во время допроса, что в итоге привело к заключению.

Отмечается, что в 1983 году, когда американцев осудили, они были «напуганными подростками с низким IQ». Макколлуму в то время было 19 лет, а Брауну — 15. Оба были приговорены к смертной казни. «Присяжные наконец-то дали Генри и Леону возможность закрыть эту ужасную главу их жизни. Они с нетерпением ждут светлого будущего в окружении друзей, семьи и любимых», — сказал адвокат Рэли Эллиот Абрамс.

Ранее сообщалось, что американец, проведший за решеткой 68 лет, освободился из-под стражи и решил искать работу. 83-летний мужчина хочет зарабатывать тем, что чаще всего делал в тюрьме, — уборкой.