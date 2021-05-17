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Американец освободился после 68 лет тюрьмы и рассказал о своих планах

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Фото: Pixabay

Американец Джо Лайгон освободился после 68 лет тюрьмы и решил искать работу. Он хочет зарабатывать на том, что чаще всего делал, будучи в заключении, — на уборке. О таких планах он рассказал в интервью с «Би-би-си».

83-летний Лайгон попал в тюрьму в 15 лет. Он признался, что плохо учился и в подростковом возрасте не мог даже произнести свое имя по буквам, только знал, что он Джо, потому что его так называли. Кроме того, у американца почти не было друзей, его не интересовал и спорт.

В 1953-м году он связался с плохой компанией. Прогуливаясь по городу, они заметили подвыпивших молодых людей. Вечер закончился поножовщиной, в которой двое были убиты и шестеро ранены. Лайгона задержали раньше всех, а затем предъявили ему обвинение в убийстве. Несмотря на то, что юноша все отрицал, его отправили за решетку на пожизненный срок.

По словам американца, в 2005 году к нему пришел адвокат, решивший обратить внимание общественности на положение заключенных, подобных Лайгону. «Он даже не знал, к чему его приговорили. Он ничего не знал, пока я с ним не встретился», — подчеркнул подчеркнул юрист Брэдли Бридж. В итоге в 2020 году суд встал на сторону заключенного и постановил освободить его.

Как признался бывший заключенный, мир вокруг изменился. Однако он планирует найти работу. «Я собираюсь делать то же самое, что делал всю свою жизнь. Дайте мне работу уборщика или дворника», — попросил Лайгон.

Ранее сообщалось, что житель американского города Канзас-Сити Кевин Стрикленд (Kevin Strickland) 43 года отсидел в тюрьме по ошибочному обвинению. Его дело стали пересматривать только тогда, когда двое реальных преступников сознались в совершенном ими тройном убийстве и подчеркнули, что Стрикленда с ними не было.

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