Заморозку цен в России признали удачной

Вице-премьер Андрей Белоусов признал временную заморозку цен в России на сахар и подсолнечное масло удачной. Слова чиновника приводит ТАСС.

«[Соглашения о стабилизации цен], безусловно, сработали. Есть проблема выхода из этой ситуации: она по каждому рынку своя», — отметил Белоусов.

Материалы по теме Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше? Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?

По его словам, производители и ретейлеры собираются удерживать цены на сахар на нынешнем уровне даже после 1 июня, когда закончится срок действия текущего соглашения, «потому что они достаточно понимают последствия».

Соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло между государством, производителями и торговыми сетями было заключено в конце прошлого года на фоне роста цен на эти товары. Тогда внимание на ситуацию обратили президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Изначально договоренность была рассчитана до апреля, однако впоследствии срок ее действия был продлен до 1 июня.