Россиянин пришел сдать тест на COVID-19 и умер на пороге больницы

В российском регионе на пороге больницы умер мужчина, который пришел в медицинское учреждение, чтобы сдать тест на COVID-19. Об этом сообщается на портале rostovgazeta.ru.

По информации издания, житель Ростова-на-Дону Владимир Коржов явился в Центральную городскую больницу на осмотр к заведующей неврологическим отделением. Мужчина жаловался на сильные боли в груди и высокую температуру.

В учреждении медики взяли у Коржова все необходимые анализы и отправили его в больницу № 4 для прохождения теста на коронавирус. На обратном пути ему резко стало плохо, и мужчина скончался. Охранник вызвал врача, но спасти ростовчанина не удалось.

Ранее в мае народный артист России Владимир Качан скончался на 74-м году жизни после заражения коронавирусом. По словам художественного руководителя театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза, актер ушел из жизни в стенах московской больницы в Коммунарке.