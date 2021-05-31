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Умер первый губернатор Амурской области

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Фото: libamur.ru

Первый губернатор Амурской области Альберт Кривченко умер на 86-м оду жизни, сообщается на сайте регионального правительства.

Нынешний глава региона Василий Орлов выразил соболезнования родным и близким погибшего. «Мы потеряли чрезвычайно талантливого, порядочного и принципиального человека, который очень любил свою малую родину и много для нее сделал», — цитирует его слова пресс-служба.

Кривченко возглавлял администрацию Приамурья с 1991-го по 1993 год. До этого, в советские годы, девять лет проработал в газете «Амурская правда», был собственным корреспондентом ТАСС в области. В 1993 году проиграл на выборах главы областной администрации, ушел в отставку и на некоторое время возглавил региональное отделение партии «Демократический выбор России». Выйдя на пенсию, занимался сельским хозяйством, писал книги и стихи.

20 мая стало известно о бывшего губернатора Пермской области Геннадия Игумнова в возрасте 84 лет. Причина кончины не уточнялась.

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