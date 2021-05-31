Девушка показала «рыбьи» глаза после наращивания ресниц в домашних условиях

Девушка показала последствия наращивания ресниц в домашних условиях и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница с никнеймом adelaide.elizabeth поделилась на своей странице роликом, в котором рассказала о своей аллергической реакции на клей. По словам героини видео, она решила нарастить ресницы, несмотря на особенность организма. Через некоторое время после процедуры веки девушки сильно распухли, а глаза стали «рыбьими». При этом отек распространился и на области под глазами.

«Мое лицо в точности напоминало рыбу-каплю», — подписала девушка публикацию, которая стала вирусной и набрала больше четырех тысяч просмотров и 564 лайка.

Ранее в мае эксперты рассказали о страшных последствиях наращивания ресниц. Так, одна специалистка объяснила, что наращивание чересчур длинных и густых ресниц может негативно сказаться на зрении. Другой косметолог показала последствия долгого ношения нарощенных ресниц. В ролике девушка сняла веки свой клиентки, которые были покрыты коркой желтого цвета — грибковой инфекцией.