Вильнюс отреагировал на план Лукашенко по вакцинации литовцев «Спутником V»

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отреагировала на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о планах властей прививать литовцев, украинцев и поляков вакциной «Спутник V» на приграничных пунктах. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, заявления Минска стоит воспринимать не иначе как «очередную вербальную провокацию, которыми отличаются как кремлевский режим, так и режим Лукашенко». Последует ли реакция Вильнюса в том случае, если подобные пункты вакцинации все же появятся на границах республики, политик не пояснила.

28 мая Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным об открытии на границах страны пунктов вакцинации от COVID-19 для украинцев, поляков и литовцев. По его словам, несмотря на «неприличное поведение» Украины, Польши и Литвы в отношении Белоруссии, многие жители этих стран желают получить «Спутник V» в приоритетном порядке. «Люди просят: помогите! Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет "бешенства" в отношении самой пандемии», — сказал Лукашенко.

Позже официальный спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Киев не получал официальных обращений относительно вакцинации граждан в пунктах пропуска. Он пояснил, что «Спутник V» не входит в список препаратов, одобренных властями страны, и украинцы не получат легальной возможности прививаться на границе. «Все попытки ввести "Спутник" в украинский дискурс ранее потерпели поражение», — заключил представитель МИД.