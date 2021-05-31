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Сайт Newsru.com объявил о закрытии

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Фото: Newsru.com

Новостной портал Newsru.com объявил о закрытии по экономическим причинам, «вызванным политической ситуацией в нашей стране». Об этом сообщается на сайте информационного ресурса.

В опубликованном материале сотрудники рассказали, что сайт стал терять крупных рекламодателей с 2014 года. По их словам, из-за новых законов для СМИ, в 2021 году оставшиеся рекламодатели начали опасаться дальнейшего сотрудничества.

В Newsru.com подчеркнули, что в сложившейся ситуации «делать качественную работу более невозможно». «Мы прощаемся с вами, но пока оставляем открытым весь архив, накопленный за 21 год работы», — говорится в последней новости портала.

Newsru.com — новостной сайт, основанный в августе 2000 года. Интернет-издание было создано медиаменеджером, журналистом и блогером Антоном Носиком. Ранее являлся сайтом телекомпании НТВ (прошлые домены ntv.ru, ntvru.com). Первоначально на нем публиковались материалы НТВ, которые не попадали в эфир телеканала. Сменил название на Newsru.com в октябре 2002 года. Объединенная редакция находилась в Москве.

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