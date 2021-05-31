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В США обеспокоились секретными китайскими ядерными реакторами

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Фото: Globallookpress.com

Строящиеся Китаем в провинции Фуцзянь два секретных ядерных реактора на быстрых нейтронах China Fast Reactor 600 (CFR-600) могут использоваться для выработки оружейного плутония, обеспокоились в американском журнале Popular Mechanics.

Издание отмечает, что первый объект должен заработать в 2023 году, второй — в 2026-м. Мощность одного реактора составит 1500 мегаватт, другого — 600.

Журнал отмечает, что CFR-600 позволит Китаю к 2030 году произвести 1270 ядерных боеголовок.

Издание пишет, что Вашингтон и его партнеры настаивают на большей прозрачности Пекина в отношении строящихся установок.

В апреле газета South China Morning Post, ссылаясь на выводы опрошенных аналитиков, написала, что для победы над Китаем в случае войны за Тайвань США придется задействовать около 80 процентов военно-морской и воздушной мощи.

В декабре 2017 года таблоид Daily Mail обратил внимание на то, что Международный термоядерный экспериментальный реактор ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor, ИТЭР) наполовину построен.

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