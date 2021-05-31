Привившиеся от COVID-19 американцы смогут купить дешевые билеты на рок-концерт

В американском штате Флорида привившиеся от коронавируса американцы смогут купить билеты на рок-концерт за 18 долларов. Об этом сообщает издание The Hill.

Шоу с участием рок-групп Teenage Bottlerocket, MakeWar и Rutterkin будет стоить почти тысячу долларов для тех, кто отказался от вакцинации, в то время как те, кто предоставит доказательства сделанной прививки, получат «скидку», которая снизит цену на билет до 18 долларов.

«Чтобы иметь право на скидку, вам нужно будет принести выданное правительством удостоверение личности с фотографией и вашу справку о вакцинации против COVID-19», — говорится на сайте продажи билетов.

Промоутер концерта Пол Уильямс заявил, что таким способом он пытается сделать шоу безопасным. По его словам, это будет отличным стимулом для массовой вакцинации. «Мы просто пытаемся сделать шоу безопасным. И они должны пройти вакцинацию, чтобы защитить себя, свои семьи и свое сообщество», — сказал Уильямс. Он добавил, что не будет отказывать во входе непривитым поклонникам, которые заплатят полную стоимость билета.

«Вам нужно будет принять две дозы Pfizer или Moderna, или одну прививку Johnson and Johnson против COVID-19 до 12.06.2021. Если вас не интересует скидка, билеты будут доступны по фиксированной ставке 999,99 долларов США», — говорится на сайте.

Ранее губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи пообещал жителям бесплатное пиво за прививки от коронавируса. «Мы запускаем нашу программу "прививка и пиво", чтобы побудить имеющих право на вакцину жителей Нью-Джерси старше 21 года привиться», — сообщил он в Twitter.