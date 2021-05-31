Бывшего вице-президента Федерации тенниса России допросили по делу о расстреле

Бывшего вице-президента Федерации тенниса России Валерия Епонешникова, сменившего имя и фамилию на Вальтера Вебера, допросили по делу о расстреле четырех человек в 1995 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, спортивный функционер выдвинул новую версию событий, которые привели к кровавой разборке. По данным следствия, 6 июня 1995 года в московском кафе «Трактир на Мытной» были расстреляны четыре человека, двое из них погибли, двое получили тяжелые ранения.

В причастности к преступлению обвинили Епонешникова и его знакомого Дмитрия Маденова. На последнем допросе Епонешников рассказал, что в 90-х был заместителем директора частного охранного предприятия (ЧОП) «Альфа», учрежденного Ассоциацией ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Маденов работал в этом ЧОП, и однажды неизвестные отобрали у него табельный пистолет Макарова. Впоследствии похитители предложили вернуть оружие, на встречу с ними поехал Епонешников. Там он, защищая себя и подчиненного Маденова, схватил пистолет-пулемет, находившийся на автоматическом режиме стрельбы. В результате непроизвольной очереди были убиты двое и ранены еще двое. Защита Епонешникова настаивает на убийстве по неосторожности или превышении пределов необходимой обороны, по которому срок давности уже истек.

Его также обвиняют в убийстве участника встречи в «Трактире на Мытной» Александра Журавлева, застреленного в 2004 году в автомобиле Mercedes у его дома в Одинцовском районе Подмосковья. Друг погибшего Мехман Керимов дал показания против Епонешникова и Маденова по делу о перестрелке в кафе и заключил сделку со следствием.

Епонешников категорически отрицает свою причастность к убийству Журавлева.