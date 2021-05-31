Космические пустоты опровергли законы физики

Международная группа астрономов создала наиболее полную карту темной материи во Вселенной, которая охватывает одну восьмую часть видимого с Земли неба. По словам исследователей, новые данные указывают на то, что гравитация внутри войдов — пустот космологических масштабов — может не подчиняться известным законам физики. Об этом сообщает издание Business Insider.

Исследователи проанализировали результаты астрономических наблюдений, проведенных с 2013 по 2016 год с помощью телескопа имени Виктора Бланко в Чили, и оценили, как темная материя искажает свет от 226 миллионов галактик. Обработка данных была проведена искусственным интеллектом для преобразования их в карту распределения невидимого вещества, составляющего четверть массы Вселенной.

Согласно теории относительности Эйнштейна, гравитация должна была привести к появлению предсказуемых скоплений вещества во Вселенной после Большого взрыва около 13 миллиардов лет назад. Однако, как показывает карта, распределение материи оказалось не столь «комковатой», как ожидали ученые, а более сглаженной, что указывает на пока еще не известные физические принципы.

Ранее ученые Копенгагенского университета усомнились в существовании темной энергии, которая, как считается, отвечает за ускоренное расширение Вселенной и составляет 70 процентов всей существующей масс-энергии. Согласно новому предположению физиков, на самом деле она представляет собой темную материю.