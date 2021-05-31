На Украине появится университет для «людей будущего»

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал скорое появление в республике нового вуза, который пригласит на работу «лучших преподавателей» и будет готовить «людей будущего». Об этом пишет издание «Страна.ua».

По словам политика, учебное заведение получит название Президентский университет будущего. Оно сконцентрируется на обучении студентов передовым технологиям для защиты национальных и государственных интересов. «Университет будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, специалистов искусственного интеллекта, нанотехнологий, космических, энергетических, биотехнологий», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что обучение для всех студентов и слушателей вуза будет осуществляться на бесплатной основе, однако после получения диплома выпускников в течение некоторого времени обяжут работать на территории Украины. «Наша цель — это лучшие условия, лучшие преподаватели, лучшие ученики со всей Украины», — добавил глава государства. Других подробностей о новой образовательной организации, а также сроках ее открытия президент не привел.

Ранее Зеленский пообещал превратить Украину в космическую державу и возродить соответствующие этому национальные отрасли производства. Для этого он предложил пересмотреть подходы к финансированию науки и добиться для Киева членства в Европейском космическом агентстве.