Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

Самую высокую среднюю зарплату получают жители Чукотки — 124,3 тысячи рублей, при том что прожиточный минимум в регионе составляет 29,1 тысячи рублей. Об этом сообщается в исследовании Фонда развития гражданского общества, передает газета «Известия».

Согласно полученным данным, на втором месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, где россияне зарабатывают в среднем около 109,6 тысячи рублей в месяц, а на третьем — Москва c показателем в 104,4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке в марте стали предложения для менеджера по продаже косметологического оборудования и разработчика java. Так, менеджеру по продажам косметологического оборудования готовы платить до 300 тысяч рублей. Соискатель должен обрабатывать заявки клиентов, оформлять договоры и сопровождать сделки. От кандидата требуется собственная клиентская база по профилю компании.