Названы пять главных полезных свойств авокадо

Авокадо — универсальный продукт, который можно использовать во многих блюдах. Кроме того, им можно заменять жиры при приготовлении десертов, и в выпечке не будет чувствоваться привкуса этого фрукта. Пять главных полезных свойств авокадо назвала корреспондент CNN Nutrition Лиза Дрейер (Lisa Drayer).

Прежде всего, отметила автор материала, фрукт богат омега-3 жирными кислотами, которые позволяют уменьшить уровень холестерина в крови и снизить риск возникновения инсультов и инфарктов.

Кроме того, авокадо — источник калия, важного для работы нервной системы и снабжения клеток питательными веществами. Калий также способствует снижению кровяного давления, указала журналистка.

В-третьих, авокадо богаты мононасыщенными жирами. Они также способствуют выведению холестерина и снижению риска развития тромбоза. Фрукт полезен и для людей, которые следят за своим весом. Благодаря высокому содержанию клетчатки, авокадо дольше насыщает организм.

Наконец, авокадо содержит фолиевую кислоту. Это витамин группы В, необходимый для работы мозга и здоровой беременности. Это вещество позволяет предотвратить врожденные дефекты у младенцев, говорится в исследовании, на которое ссылается автор статьи.

Ранее американские диетологи назвали продукты питания, которые помогают сбросить вес. Так, диетолог Роксана Эсани (Roxana Ehsani) считает, что при похудении следует включить в рацион авокадо. «Здоровые жиры, подобные тем, что содержатся в авокадо, способствуют появлению чувства сытости», — объясняет она.

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