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Один из основателей Black Lives Matter раскрыл «уродливую правду» о движении

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Рашад Тернер
Рашад Тернер
Кадр: видео TakeCharge Minnesota / YouTube

Основатель ячейки движения Black Lives Matter (BLM) в американском штате Миннесота Рашад Тернер раскритиковал организацию, раскрыв ее «уродливую правду» в видео на YouTube-канале TakeCharge Minnesota.

Тернер, основавший местную ячейку в 2015 году, критически высказался о позиции BLM в отношении семьи и образования. Он отметил, что после того, как провел год внутри движения, понял, что в реальности его участники мало заботятся о поддержке семей чернокожих.

Еще меньше, по словам мужчины, они заботились об улучшении качества образования для учеников в штате. Это, по мнению Тернера, стало ясно, когда вместе с профсоюзом учителей движение публично осудило чартерные школы (получающие госфинансирование, но работающие независимо от государственной школьной системы). «Я узнал уродливую правду — мораторий на чартерные школы не поддерживает чернокожие семьи. Это создает препятствия на пути к улучшению образования для черных детей», — заключил он.

Движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») появилось в 2013 году, а в 2020-м стало всемирно известно на фоне громких протестов в США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

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