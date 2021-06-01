Звезда реалити-шоу погиб в автокатастрофе

Звезда американского реалити-шоу Ink, Paper, Scissors («Чернила, бумага, ножницы») Сайлас Браун (Silas Brown) погиб в автокатастрофе. По предварительным данным, мужчина потерял управление и врезался во встречный автомобиль. Об этом сообщает WSB-TV.

Инцидент произошел 30 мая на автомагистрали в штате Джорджия. 35-летний Браун ехал на черной Alfa Romeo Stelvio со скоростью более 160 километров в час. Он въехал в серебристый Lexus IS250, за рулем которого сидел 22-летний Тарик Кинделл (Tarik Kindell). После аварии машины загорелись, а оба участника ДТП погибли на месте.

«У меня на сердце тяжесть, оно наполнено большой печалью из-за смерти моего сына», — написала мать Брауна на своей странице в Facebook.

Шоу Ink, Paper, Scissors идет в эфире с 2016 года. В программе принимают участие татуировщики, стилисты, парикмахеры и мастера маникюра, которые помогают предпринимателю наладить его бизнес.

Ранее звезда британского реалити-шоу «Остров любви», 22-летняя Деми Джонс (Demi Jones) рассказала, как борется с раком щитовидной железы. Она отметила, что из-за пандемии ей долгое время не могли подтвердить диагноз.