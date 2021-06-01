Звезда реалити-шоу рассказала о борьбе с раком

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», 22-летняя Деми Джонс (Demi Jones) рассказала, как борется с раком щитовидной железы. В беседе с журналистами The Sun она также вспомнила, как из-за пандемии ей долгое время не могли подтвердить диагноз.

Она пояснила, что об онкологическом заболевании узнала в апреле, сдав тесты в клинике. Перед этим участница телепроекта обеспокоилась шишкой на шее. Джонс поясняла, что по размерам образование напоминало мяч для гольфа.

Девушка еще в 2020 году хотела провести обследование, но из-за пандемии ей отменили шесть приемов к врачу в течение семи месяцев. Первичные анализы не показали никаких аномалий. Однако телезвезда настояла на дополнительных медицинских исследованиях, вспоминая похожую ситуацию у ее отчима, умершего от рака.

В результате специалисты рекомендовали удалить опухоль. Звезда реалити согласилась, и недавно ей сделали операцию. По словам Джонс, все прошло успешно, но впереди ее ждет лечение, которое должно уничтожить оставшиеся раковые клетки. Она поблагодарила поклонников за поддержку и пообещала как можно скорее восстановиться.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о характерном симптоме, на который следует обратить внимание во время еды. По его словам, дисфагия — ощущение, когда что-то мешает глотать — может свидетельствовать о раке пищевода.