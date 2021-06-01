Суд вынес приговор до смерти забившей мальчика российской паре

В Екатеринбурге суд вынес приговор семейной паре, до смерти забившей опекаемого ребенка. Об этом сообщает ИА REGNUM.

По версии следствия, супруги были недовольны непослушанием сына и избили его руками, ногами и твердыми предметами. Ребенок получил множество ран и ссадин, а также закрытую черепно-мозговую травму с отеком головного мозга. Он скончался в ту же ночь.

Пару признали виновными по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть») УК РФ.

Женщину приговорили к девяти годам колонии, а ее супруга — к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы.

Во время следствия пара отказывалась признать вину, уверяя, что мальчик поскользнулся в ванной.