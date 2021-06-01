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В России предложили ограничить работу в избиркомах причастным к экстремизму

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Причастным к экстремизму россиянам стоит ограничить работу в избирательных комиссиях. Такое предложение на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передает RT.

Орлов напомнил, что Госдума в трех чтениях приняла проект закона, который ограничивает право лиц, связанных с экстремистскими организациями, участвовать в выборах. При этом согласно действующему законодательству, такие лица не ограничены в праве быть членами избиркомов.

По мнению автора инициативы, допуск таких лиц в комиссии может повлечь срыв выборного процесса либо манипуляции с голосами. В связи с этим он предложил ограничить их в праве входить в составы избиркомов «на тот же период времени, на который они будут лишены права избираться на выборах».

18 мая законопроект об ограничении лиц, связанных с экстремизмом, на участие в выборах был принят в первом чтении. Во втором были внесены ужесточающие его поправки. Так, запрет будет распространяться на выборы любых уровней, а не только на думские, как предполагалось ранее. Причастными считаются в том числе те, кто поддерживал деятельность организаций или отдельные их мероприятия в интернете.

Руководители и учредители подобных организаций не смогут принимать участие в выборах пять лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете организации. Члены и другие лица, причастные к работе, не смогут претендовать на выборные должности в течение трех лет.

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