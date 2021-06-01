Мать погибшей девушки обвинила в ее смерти жевательную резинку

Жительница Уэльса (Великобритания) предупредила об опасности жевательной резинки, которую она винит в гибели дочери. Об этом пишет издание Daily Mail.

19-летняя Саманта Дженкинс (Samantha Jenkins) погибла в июне 2011 года. «Помню тот день, как будто это было вчера, — рассказывает ее мать Мария Морган (Maria Morgan). — Я делала чай на кухне, шли обычные разговоры за столом, а она все жаловалась, что плохо себя чувствует». Женщина решила, что дело в жаре, и посоветовала дочери попить воды и прилечь. Та направилась в свою комнату и по пути потеряла сознание. Девушку доставили в больницу и погрузили в искусственную кому. Вскоре она скончалась.

Врачи подозревали, что девушка отравилась, однако при вскрытии в ее желудке обнаружили четыре-пять ярко-зеленых комков жевательной резинки. Подводя итоги расследования, коронер не исключил, что ее гибель могла быть связана с ними.

Мать утверждает, что ее дочь очень любила жвачку и каждый день употребляла одну-две пачки. После смерти девушки в ее комнате нашли десятки оберток и пустых упаковок. «В каждой сумке, которая у нее была, в каждом ящике у нее в спальне были обертки от жевательной резинки, пустые коробки от жевательной резинки», — отметила англичанка.

Ранее сообщалось, что из-за постоянного употребления жвачки может возникнуть диарея. О такой опасности жевательной резинки россиян предупредил профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии МГМУ имени Сеченова, врач-гастроэнтеролог Алексей Буеверов.