Определен самый экономически здоровый регион России

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» определили самый экономически здоровый регион России, им оказалась Сахалинская область. Выдержки из исследования приводит РБК.
При этом по сравнению с прошлым годом показатель экономического здоровья Сахалинской области снизился на 12 процентов. На втором месте оказался Ханты-Мансийский автономный округ (плюс четыре процента), на третьем — Москва (минус восемь процентов).
Также в первую десятку вошли Санкт-Петербург (минус 10 процентов), Ненецкий автономный округ (минус 26 процентов), Якутия (минус 31 процент), Ямало-Ненецкий автономный округ (минус один процент), Тюменская область (минус 26 процентов), Магаданская область (плюс 19 процентов) и Московская область (минус 17 процентов).
В своих подсчетах авторы опирались на несколько критериев, главными из которых были благосостояние населения (покупательная способность среднедушевых доходов), положение бизнеса (средний оборот розничной торговли) и устойчивость регионального бюджета (поступления налогов в расчете на душу населения).
По итогам исследования авторы сделали несколько выводов, например, о том, что за время пандемии коронавируса расслоение регионов по уровню экономического благополучия усилилось. Уровень жизни в и без того бедных регионах снижался еще быстрее.
Кроме того, по результатам исследования было установлено, что наиболее благополучными, как правило, являются регионы, зарабатывающие за счет сырьевой ренты и имеющие высокую долю обрабатывающей промышленности в экономике.