России дали совет по борьбе с бедностью

Всемирный банк в своем ежегодном докладе о состоянии экономики России дал властям совет по борьбе с бедностью, сообщает корреспондент «Ленты.ру» с онлайн-презентации доклада.

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Специалисты Всемирного банка позитивно оценили меры правительства по устранению бедности и социального неравенства, отметив, что размер программ поддержки превышает аналоги во многих странах.

Общий размер мер поддержки достигает трех процентов ВВП, или 30 миллиардов долларов. По соотношению с ВВП этот показатель примерно вдвое больше общемирового и на 0,8 процентного пункта выше, чем в регионе Европа и Центральная Азия, который отдельно исследует Всемирный банк.

Однако, указывают авторы, такой подход сильно завышает расходы бюджета, что отражается на финансировании других его статей. В связи с этим Всемирный банк рекомендует сосредоточить усилия на адресной помощи наиболее нуждающимся категориям населения. В этом случае достижение цели по снижению бедности в стране в два раза, до 6,6 процента, к 2030 году будет достижимо.