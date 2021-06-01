«Гениальный» способ негрубо закончить телефонный разговор восхитил интернет

Пользователь TikTok под ником showerthoughtsco опубликовал «неэтичный лайфхак», призванный помочь негрубо заканчивать любой телефонный разговор в тот момент, когда человек сам захочет это сделать. Описанный способ в интернете признали гениальным.

Автор видео посоветовал начинать все звонки фразой «Мой телефон почти полностью разряжен». По словам showerthoughtsco, это позволит положить трубку в любое время. Даже если прервать разговор на полуслове, абонент на другом конце провода будет уверен, что смартфон его собеседника выключился.

За несколько дней ролик посмотрели более 80 тысяч раз. Зрители оценили идею блогера. Некоторые написали, что уже не один год используют подобную уловку. Другие вспомнили похожие способы резко прервать разговор. Один из комментаторов отметил, что при необходимости он переводит смартфон в авиарежим на несколько минут. Даже если собеседник попытается перезвонить, он подумает, что у второго абонента проблемы со связью.