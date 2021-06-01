Обвиненный в хищении аудитор Счетной палаты подал в отставку

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень, вопрос снятия с должности которого Совет Федерации должен был рассмотреть 2 июня, подал заявление об отставке. Об этом со ссылкой на источники в верхней палате парламента сообщает ТАСС.

В свою очередь РИА Новости сообщает, что на место Меня после снятия его с должности сенаторы намерены предложить Наталью Трунову.

Ранее сообщалось, что ситуацию с чиновником изучат в профильном комитете палаты по бюджету и финансовым рынкам. Необходимые документы должны были прийти на этой неделе.

Уголовное дело в отношении Меня было возбуждено в конце прошлого года. Аудитора обвинили в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в то время, когда он занимал должность главы региона. В этом году суд прекратил производство за истечением срока давности.

Мень возглавлял Ивановскую область с 2005 по 2013 год. Затем он стал министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а в 2018-м Мень перешел на работу в Счетную палату.