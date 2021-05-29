Появились подробности о снятии с должности Михаила Меня

Совет Федерации может рассмотреть вопрос о снятии Михаила Меня с должности аудитора Счетной палаты во вторник, 2 июня. Появившиеся подробности сообщает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте.

По его данным, сначала сложившая с чиновником ситуация будет изучена в профильном комитете палаты по бюджету и финансовым рынкам. После этого вопрос об его увольнении поступит на голосование сенаторов. Поступление необходимых для отстранения Меня от должности документов ожидается на следующей неделе, отметил собеседник агентства.

В свою очередь председатель указанного комитета Анатолий Артамонов не стал подтверждать или опровергать полученные агентством сведения. «Я не могу комментировать этот вопрос до момента получения документов», — сказал сенатор. Дату изучения вопроса о снятии чиновника со своего поста он также отказался называть.

Впервые вопрос об увольнении Меня был поднят в парламенте после возбуждения против чиновника дела о хищении бюджетных средств. Позже суд прекратил уголовное производство за истечением срока давности.

С 2005 по 2013 год Мень занимал пост губернатора Ивановской области. Позже он был назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а в 2018 году получил должность аудитора Счетной палаты.