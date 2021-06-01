На российском кладбище возвели позолоченный некрополь убитым в 90-х членам ОПГ

В Тольятти на кладбище возвели позолоченный некрополь членам российской ОПГ, которая действовала на территории региона в 90-е годы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Речь идет об Афгано-Купеевской группировке, участники которой похоронены рядом. На их могилах стоят гранитные памятники, а также скульптуры. Отдельно похоронена семья Купеевых и братья Юхненко, которые также входили в банду.

Фигуры на месте могил выполнены в полный человеческий рост. Ранее их золотили, однако в последнее время перестали.

ОПГ начала разваливаться изнутри из-за внутренних раздоров. Ее организаторами были мужчины из семьи Купеевых — отец и три сына. Свою деятельность они начали с торговли краденными автозапчастями. Через какое-то время они смогли получить доступ к нефтяному бизнесу.

После убийства отца и двух братьев один из сыновей уехал из России, а руководить бандой стали его родственники, братья Юхненко. При них дела преступной группировки шли хорошо, но в 1998 году ее основной состав застрелили.