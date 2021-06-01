Диетологи назвали лучшие продукты для перекуса перед сном

Специалисты рассказали о продуктах, которые любители перекусить ночью могут есть без последствий для здоровья. Их советы публикует News Chant.

Диетолог Джессика Крэнделл (Jessica Crandall) рекомендует творог как лучший вариант вечерней трапезы. Он содержит медленно усваиваемый белок, который улучшает настроение. Кроме того Крэнделл предлагает добавить в творог персик, чтобы получить порцию витамина C.

Другой хорошей вечерней закуской могут стать орехи. По словам нутрициолога Дерила Джиоффре (Daryl Gioffre) они снижают раздражительность, способствуют снижению веса и снижают опасность сердечно-сосудистых заболеваний. Также орехи помогают достичь правильного баланса глюкозы в крови. Таким же действием обладает хумус.

Киви тоже может стать хорошим выбором, чтобы утолить голод перед сном. Диетолог Барбара Эллиотт (Brianna Elliott) утверждает, что фрукт очень питателен, содержит мало калорий и полон витаминов, необходимых человеку каждый день. Кроме того, киви поможет легче заснуть, также он содержит серотонин, который часто называют гормоном счастья.

Другим продуктом, который поможет продержаться до завтрака, диетологи назвали греческий йогурт. Нутрициолог Марша МакКаллох (Marsha McCulloch) рассказала, что кальций, содержащийся в нем, поможет быстрее уснуть и лучше выспаться, а казеин даст чувство насыщения.

Ранее психолог Гленн Ливингстон (Glenn Livingston) поделился советами, как бороться с перееданием. Он считает, что многие из тех, кто хочет похудеть, ставят перед собой слишком расплывчатые цели и потому не могут достичь успеха.