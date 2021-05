Психолог поделился советами о борьбе с перееданием

Американский психолог Гленн Ливингстон (Glenn Livingston) поделился советами, как бороться с перееданием. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

Ливингстон считает, что многие из тех, кто хочет похудеть, ставят перед собой слишком расплывчатые цели. «Есть огромная разница между тем, когда говоришь "я постараюсь есть поменьше картофельных чипсов", и "я буду есть картофельные чипсы только по выходным, причем не больше одного пакетика в день"», — объясняет он. По его мнению, первое обещание менее эффективно, чем второе, так как в нем не заданы правила, которые нельзя нарушать.

Эксперт советует не просто ограничивать употребление легких закусок, а подыскивать им более здоровую альтернативу. Например, после отказа от картофельных чипсов следует позаботиться о том, чтобы под рукой всегда были фрукты и другие полезные продукты, которыми можно подкрепиться. Кроме того, Ливингстон рекомендует не есть, когда заблагорассудится, и заняться планированием не только полноценных приемов пищи, но и перекусов.

Психолог утверждает, что важно определить причину переедания. Нередко она связана с негативными эмоциями, которые испытывает человек, со стрессом или одиночеством. Кроме того, необходимо ежедневное общение: оно, по словам Ливингстона, отвлекает от еды и делает людей счастливее.

Переедание не только дестабилизирует уровень сахара в крови, отбирает энергию и вызывает всевозможные физические проблемы. Оно может сломить ваш дух. И тогда тяга к еде становится сильнее, и людям все труднее ей сопротивляться Гленн Ливингстон

Ранее австралийская диетолог и нутрициолог Лора Форд развеяла мифы о похудении и здоровом питании. Помимо прочего, врач заявила, что углеводы необходимы для организма, поэтому нельзя полностью отказываться от них ради стройной фигуры.