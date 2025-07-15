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07:50, 15 июля 2025Спорт

Украинская теннисистка показала фото в откровенном бикини

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @martakostyuk

Украинская теннисистка Марта Костюк показала новую публикацию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке спортсменка позирует в красном откровенном бикини на яхте. 22-летняя Костюк написала, что у нее есть недолгий период времени, чтобы отдохнуть перед продолжением работы. Публикация собрала более 28 тысяч лайков.

9 мая Костюк пожала руку сменившей российское спортивное гражданство на австралийское Дарье Касаткиной после матча на турнире в Риме. Она заявила, что для отказа от паспорта нужна смелость.

Костюк — победительница трех турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). Она располагается на 26-м месте в мировом рейтинге.

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