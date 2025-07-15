Дрон ВСУ упал в центре Воронежа, в жилом доме выбило стекла и повредило крышу

Опубликованы последствия падения дрона ВСУ в центре Воронежа. Снимки разместил Telegram-канал «Большой воронежский».

Регион был атакован украинскими беспилотниками в ночь на 15 июля.

На кадрах видно поврежденную «сталинку». Почти во всех окнах, выходящих на фасад здания, выбиты стекла. Также повреждена крыша. Рядом с домом стоит автомобиль скорой помощи.

Еще несколько снимков опубликовало издание Baza в Telegram. На них видно поврежденный фасад еще одного жилого дома и по меньшей мера два частично сгоревших автомобиля.

По данным Минобороны, над Воронежской областью было сбито 12 беспилотников. Telegram-канал Mash утверждает, что в результате удара ранения получили пять человек. Глава региона Александр Гусев подтвердил наличие пострадавших, однако точного их числа не привел.