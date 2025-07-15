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07:52, 15 июля 2025Силовые структуры

Похищенный на вокзале за оскорбления мусульман блогер Щепихин предстанет перед судом

Похищенный за оскорбления мусульман блогер Арег Щепихин предстанет перед судом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Блогер Арег Щепихин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предстанет перед судом по уголовному делу о призывах к экстремизму в интернете и разжиганию вражды с угрозой насилия. Об этом со ссылкой на адвоката обвиняемого Андрея Безверхнего сообщает РИА Новости.

По словам защитника блогера, расследование уже завершено, обвиняемый вступил в стадию ознакомления с материалами дела. Мера пресечения в виде ареста избрана блогеру до 5 августа.

Блогер Арег Щепихин стал широко известен после скандальной истории с оскорбительными видео, записанными в адрес мусульман и последующем похищением на Ярославском вокзале.

Вечером 3 июня неизвестные на Ярославском вокзале в Москве схватили блогера Арега Щепихина. Они затолкали его в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении.

Позже блогера освободили, причастных к его похищению задержали. По решению Замоскворецкого суда столицы, вскоре после освобождения Арег Щепихин был арестован по уголовному дело о призывах к экстремизму и возбуждении ненависти или вражды.

9 июля Росфинмониторинг внес Щепихина в перечень экстремистов и террористов.

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