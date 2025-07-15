Похищенный на вокзале за оскорбления мусульман блогер Щепихин предстанет перед судом

Похищенный за оскорбления мусульман блогер Арег Щепихин предстанет перед судом

Блогер Арег Щепихин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предстанет перед судом по уголовному делу о призывах к экстремизму в интернете и разжиганию вражды с угрозой насилия. Об этом со ссылкой на адвоката обвиняемого Андрея Безверхнего сообщает РИА Новости.

По словам защитника блогера, расследование уже завершено, обвиняемый вступил в стадию ознакомления с материалами дела. Мера пресечения в виде ареста избрана блогеру до 5 августа.

Блогер Арег Щепихин стал широко известен после скандальной истории с оскорбительными видео, записанными в адрес мусульман и последующем похищением на Ярославском вокзале.

Вечером 3 июня неизвестные на Ярославском вокзале в Москве схватили блогера Арега Щепихина. Они затолкали его в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении.

Позже блогера освободили, причастных к его похищению задержали. По решению Замоскворецкого суда столицы, вскоре после освобождения Арег Щепихин был арестован по уголовному дело о призывах к экстремизму и возбуждении ненависти или вражды.

9 июля Росфинмониторинг внес Щепихина в перечень экстремистов и террористов.