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17:25, 9 июля 2025Силовые структуры

Похищенного на Ярославском вокзале блогера внесли в перечень экстремистов

Росфинмониторинг внес блогера Арега Щепихина в перечень экстремистов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: страница Арега Щепихина во Вконтакте

Блогера Арега Щепихина внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает Росфинмониторинг.

Блогер Арег Щепихин стал широко известен после скандальной истории с оскорбительными видео, записанными в адрес мусульман и последующем похищением на Ярославском вокзале.

Вечером 3 июня неизвестные на Ярославском вокзале в Москве схватили блогера Арега Щепихина. Они затолкали его в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении.

Тем же вечером столичные полицейские задержали шесть участников событий на Ярославском вокзале. Они были доставлены в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская.

По решению Замоскворецкого суда столицы, блогер был арестован по уголовному дело о призывах к экстремизму и возбуждении ненависти или вражды.

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