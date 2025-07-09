Похищенного на Ярославском вокзале блогера внесли в перечень экстремистов

Росфинмониторинг внес блогера Арега Щепихина в перечень экстремистов

Блогера Арега Щепихина внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает Росфинмониторинг.

Блогер Арег Щепихин стал широко известен после скандальной истории с оскорбительными видео, записанными в адрес мусульман и последующем похищением на Ярославском вокзале.

Вечером 3 июня неизвестные на Ярославском вокзале в Москве схватили блогера Арега Щепихина. Они затолкали его в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении.

Тем же вечером столичные полицейские задержали шесть участников событий на Ярославском вокзале. Они были доставлены в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская.

По решению Замоскворецкого суда столицы, блогер был арестован по уголовному дело о призывах к экстремизму и возбуждении ненависти или вражды.