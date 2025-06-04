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12:30, 4 июня 2025Силовые структуры

В МВД России рассказали о ситуации с задержанием бизнес-коуча Щепихина

МВД: На Ярославском вокзале были задержаны шесть человек, они доставлены в отдел
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В МВД России прокомментировали события на Ярославском вокзале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По его данным, вечером 3 июня столичные полицейские задержали шесть участников событий на Ярославском вокзале. Они были доставлены в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская.

Ранее министр Чеченской Республики (ЧР) по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что бизнес-тренер Арег Щепихин, о похищении которого сообщалось 3 июня, задержан и проверяется Министерством внутренних дел (МВД) ЧР по шести статьям Уголовного кодекса (УК) РФ.

Во вторник неизвестные схватили мужчину на Ярославском вокзале в Москве, провели через металлоискатели, затолкали в черный Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли.

Вот это да!
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