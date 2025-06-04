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11:35, 4 июня 2025Силовые структуры

Чеченский министр опроверг похищение «преступника» Щепихина

Власти Чечни заявили о задержании блогера Щепихина в Москве
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Ахмед Дудаев

Ахмед Дудаев. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Бизнес-тренер Арег Щепихин был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Преступник Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы», — прокомментировал чеченский министр.

3 июня стало известно, что неизвестные бородатые мужчины схватили Щепихина на Ярославском вокзале в Москве, провели через металлоискатели, а затем затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР. Как выяснилось, этот же автомобиль замечали в сопровождении авто человека из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, Саидахмеда Эльдарбиева.

Позже водителя и пассажиров Mercedes задержали в районе Киевского шоссе. Они назвали себя росгвардейцами и предъявили документы, подтверждающие отношение к силовому ведомству. При этом самого Щепихина в машине не оказалось.

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