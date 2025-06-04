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11:40, 4 июня 2025Силовые структуры

В Чечне прояснили судьбу увезенного на Mercedes со спецсигналами бизнес-тренера

Увезенный на Mercedes бизнес-тренер Щепихин подозревается по 6 уголовным статьям
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Чеченский министр опроверг похищение «преступника» Щепихина

Фото: страница Арега Щепихина во Вконтакте

Бизнес-тренера Арега Щепихина, которого увезли с Ярославского вокзала в Москве на Mercedes со спецсигналами, проверяют по шести уголовным статьям. Об этом в Telegram-канале сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По предварительной информации, его действия подпадают под статьи 148 («Публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»), 354.1 («Реабилитация нацизма»), 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности насильственного характера»), 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), 131 («Изнасилование») и 276 («Шпионаж») УК РФ. С 3 июня в отношении Щепихина проводится проверка.

Бизнес-тренера увезли с Ярославского вокзала в Москве вечером 3 июня. Его протащили по всему вокзалу, затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении. Автомобиль удалось задержать в районе Киевского шоссе, Щепихина внутри не было.

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