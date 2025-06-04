В МВД Москвы прокомментировали похищение бизнес-тренера с Ярославского вокзала

МВД: Судьба похищенного бизнес-тренера Щепихина до сих пор неизвестна

Судьба похищенного бизнес-тренера Арега Щепихина до сих пор неизвестна. Об этом «Звезде» заявили в пресс-службе УМВД по Москве.

При этом потенциальных похитителей удалось задержать. Они заявили, что являются сотрудниками Росгвардии и предъявили подтверждающие документы. Сейчас правоохранители выясняют, были ли у них основания для такого задержания.

Похищение произошло вечером 3 июня с Ярославского вокзала в Москве. Щепихина протащили по всему вокзалу, а потом затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении. Позже автомобиль удалось задержать в районе Киевского шоссе. В салоне был водитель и два пассажира. Бизнес-тренера там не было.